Amore e amicizia La Sirenetta in versione musical

(Di martedì 30 gennaio 2024) Una storia d’, die di crescita, che insegna l’importanza di leggersi dentro con chiarezza per avere il coraggio di cambiare. Una vicenda che da anni conquista il cuore di adulti e bambini, raccontata attraverso personaggi diventati celebri, canzoni memorabili, danze e costumi unici. È il“La“, che verrà portato in scena dagli attori della Compagnia del Domani nello spettacolo proposto sul palco del teatro Edelweiss di piazza Cuzzi a Besana, domenica alle 16.30. Ci si potrà così calare nel mondo magico e nelle avventure di Ariel, Eric e degli altri personaggi della storia resa famosa dal film d’animazione della Disney. Biglietti d’ingresso 15 euro, ridotti a 10 euro per bambini e ragazzi sotto i 12 anni. F.L.

Domenica a Besana, la Compagnia del Domani porterà in scena il musical "La Sirenetta", una storia di amore e crescita che conquista il cuore di adulti e bambini. Un'occasione per immergersi nel mondo ...