Amici News | Angelina Mango è tornata single prima di Sanremo | ecco cosa è stato rivelato

Leggi tutta la notizia su anticipazionitv

(Di martedì 30 gennaio 2024) Dopo diverse voci sulla vita sentimentale disono arrivate delle conferme sul fatto che la cantante e il fidanzato Antonio Cirigliano si sono lasciai. Oltre a ciò opinionisti ed esperti di gossip hanno spiegato il motivo della rottura e quello per il quale la cantante di22 non si sarebbe ancora esposta pubblicamente sulla questione. Dunque,è pronta al suo primo Festival di, dove però non ci sarà sua madre.si è lasciata col fidanzato Sembra ormai finita la storia d’amore trae il chitarrista Antonio Cirigliano, che si erano conosciuti durante delle esibizioni sul palco. A lanciare l’indiscrezione per primo è ...