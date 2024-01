Amici 23 e il commovente gesto di Maria De Filippi nei confronti di Lucia

Nella puntata di Amici 23 di oggi, Lucia Ferrari è arrivata ultima in classifica : per lei Maria De Filippi ha fatto un gesto che ha fatto commuovere ... (comingsoon)

Nel corso di uno degli ultimi daytime di Amici 23, i ragazzi si sono scambiati dei dolci doni natalizi e Simone non ha saputo trattenere la gioia di ... (comingsoon)

Amici - Andreas Muller torna a casa e riabbraccia commosso Veronica Peparini : il commovente video

Andreas Muller e Veronica Peparini sono in dolce attesa di due gemelle. tornato a casa, Muller ha riabbracciato commosso la compagna e il pancione. (comingsoon)