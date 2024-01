Amcli | “antibiotico-resistenza epidemia in corso | informazione è tutto”

Ma allo stesso tempo, è fondamentale informare e sensibilizzare l'opinione pubblica su un tema come l'antibiotico-resistenza". Così all'Adnkronos Salute Pierangelo Clerici, presidente ...(Adnkronos) - "In Italia la tubercolosi latente è in aumento, ma se ne parla ancora poco. L'infezione non dà sintomi e rappresenta un serbatoio ...che vede come partner la Amcli Ets, CittadinanzAttiva e Diasorin. La campagna in questa prima fase prenderà in consdierazione tre emergenze: la prima è l’antibiotico resistenza e sepsi “perché ...