Amazon | nel 2024 al via la consegna con i droni in Italia

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di martedì 30 gennaio 2024) Arriveranno quest'anno le prime consegne diPrime con inel nostro Paese mentre nel 2023 a livello globale, l'azienda è riuscita ad effettuare le consegne più veloci di sempre, con più di 7 miliardi di prodottiti in giornata o in un giorno, di cui oltre 4 miliardi negli Stati Uniti e oltre 2 miliardi in Europa. Lo annuncia una nota nella quale il big dell'ecommerce fa il punto su consegne e logistica spiegando che, anche grazie all'intelligenza artificiale, è stato migliorato il rifornimento mirato dei magazzini e che in Europa, nel 2023 è stata ridotta di 25 chilometri la distanza media percorsa da ogni pacco all'interno della reterispetto al 2022. In, la rete logistica dell'azienda conta su 10 centri di distribuzione, 3 centri di smistamento e 37 depositi di ...