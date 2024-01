Amadeus | il cantore dell' Italia unita | si racconta a Vanity Fair

Leggi tutta la notizia su gqitalia

(Di martedì 30 gennaio 2024) Amedeo Umberto Rita Sebastiani, in arte, dal 6 al 10 febbraio condurrà il suo quinto Festival di Sanremo. Ritratto daal Museo Bagatti Valsecchi di Milano in un servizio fotografico pensato come uno spettacolo immerso nell’artena,siin una lunga intervista al direttore Simone Marchetti. «Non ho mai cercato scorciatoie. Né ho mai voluto compiacere nessuno. Non ho mai detto per chi voto proprio per non essere etichettato. Mi faccio guidare sempre dalle mie sensazioni. Dallo stomaco e dal cuore. E lavoro solo per il beneo spettacolo e del pubblico. A 61 anni, poi, non ho nessuna intenzione di andare in pensione». Il numero di, in edicola dal 31 gennaio, è il primo di tre atti ...