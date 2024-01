Amadeus a Sinner | se non vieni ci dispiace ma tifiamo lo stesso

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di martedì 30 gennaio 2024) "Caro Jannik, quando ti ho invitato a Sanremo l'ho fatto con il cuore, pensando di interpretare il desiderio di milioni e milioni di italiani. Certamente non immaginavo tutto questo rumore intorno al mio invito. Sanremo deve includere, non deve dividere: ci sono coloro che ti vogliono a Sanremo e qualcuno che naturalmente ti sconsiglia di venire a Sanremo. La cosa importante è la tua serenità, la tua tranquillità, e naturalmente non ti volevo mettere in imbarazzo". In un video pubblicato nelle storie di Instagram,torna a rivolgersi a, dopo l'invito a partecipare a Sanremo, per "prendersi l'ovazione dell'Ariston", ma anche dopo le parole del presidente della Fitp, Angelo Binaghi, che ha parlato di "delusione" nel caso in cui il campione andasse al festival. "Se deciderai di non venire a Sanremo - sottolinea il direttore artistico con un ...