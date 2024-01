Amadeus a Sinner | “Non volevo metterti in imbarazzo | capirò se deciderai di non venire a Sanremo”

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di martedì 30 gennaio 2024) La presenza di Janniksi sta trasformando in un vero e proprio caso. Durante il Tg1, è stato mandato in onda un video-messaggio diche ha mandato un altro appello al tennista: “Caro Jannik, quando ti ho invitato al’ho fatto con il cuore pensando di interpretare il desiderio di milioni di italiani. Non immaginavo tutto questo rumore intorno al mio invito,deve includere e non deve dividere. Ci sono coloro che ti vogliono e qualcuno che ti sconsiglia di. La cosa importante è la tua serenità e tranquillità, nonin. Sedi non, lo. È importante che ti dedichi al ...