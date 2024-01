“Allora io me ne vado” Grande Fratello | la furia di Perla E Signorini non perde l’occasione

Leggi tutta la notizia su tuttivip

(Di martedì 30 gennaio 2024) Dallo scorso lunedìVatiero pare essersi trasformata in tutt’altra persona al2023 e i suoi alleati non aspettavano altro che una nuova leader nella battaglia contro Beatrice Luzzi. Eppure, ieri, è bastato poco per farla crollare, ricordando molto Anita Olivieri, ed ha minacciato di ritornarsene a casa. La 26enne romana ha affermato in diretta di aver ceduto lo scettro aVatiero, visto che lei piangeva di fronte a Beatrice Luzzi, dopo avergliene dette di tutti i colori alle spalle, al2023. Ma la salernitana è realmente pronta a fronteggiarla, come dice? Il suo crollo e la reazione di Alfonso, la minaccia di: ...