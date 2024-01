Allenamento Bologna | ecco le novità sull’infortunio di Ndoye

(Di martedì 30 gennaio 2024) Thiago Motta, allenatore del, ha guidato oggi l’dei rossoblù in vista della sfida contro il Sassuolo Thiago Motta, allenatore del, ha guidato oggi l’dei rossoblù in vista della sfida contro il Sassuolo.il report dell’, con delle importantidi. REPORT – Continua la preparazione dei rossoblù alla partita col Sassuolo di sabato: oggi la squadra si è allenata con il sole a Casteldebole, svolgendo una seduta tecnico-tattica con partitella. Lavoro differenziato per Dan. Anche domani la preparazione della squadra continuerà con una seduta dialle 11 al centro tecnico Niccolò Galli.

