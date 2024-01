Allarme inquinamento | al via da le misure temporanee della Lombardia contro lo smog

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di martedì 30 gennaio 2024) Non piove, non c’è vento e si respira male. Tutta colpa delloche continua a ristagnare nell’aria. Così ladà il via, da martedì 30 gennaio, alledi primo livello antipreviste dalla Regione, dopo che si è registrato il sesto giorno consecutivo di superamento dei limiti di pm10, ovvero le particelle atmosferiche solide con un diametro di 10µm (micrometro). Leavranno effetto nei Comuni con più di 30mila abitanti e in tutti gli altri che hanno aderito al protocollo. La lista completa è presente sul sitoRegione e include alcune città come Milano, e molti centriprovincia come Pioltello, Rho e Sesto San Giovanni. Ma l’allerta riguarda anche Bergamo e Pavia, Lodi, Monza e Cremona. È ...