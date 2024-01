Allarme burnout | nel mondo 8 giovani su 10 pronti a lasciare il posto di lavoro

(Di martedì 30 gennaio 2024) L’Organizzazione mondiale della sanità ha riconosciuto ilcome una condizione medica associata a stress cronico sulnon adeguatamente gestito, inserendolo nella classificazione internazionale delle malattie. La sua diffusione rivela dati shock: a livello globale, la percentuale di dipendenti che sperimenta sintomi disi attesta intorno al 20%. Questo fenomeno colpisce in modo più significativo dipendenti di aziende più piccole, che non ricoprono posizioni manageriali e i lavoratori più. In particolare, l’80% di dipendenti appartenenti a Gen Z e Millennial sarebbe pronto ail, a causa di una cultura aziendale tossica. “Questi dati sottolineano la necessità di porre attenzione ai processi di ascolto dei propri dipendenti, monitorando ...

Lo stress cronico sul posto di lavoro riconosciuto nella classificazione internazionale delle malattie dall'Oms. I dati shock: 8 giovani su dieci nel mondo pronti a lasciare il posto ...Eppure, sembra che l’allarme stress e burnout sia sempre più pressante nel mondo del lavoro, alimentato da modelli di gestione obsoleti e nocivi come il micromanagement, che finisce per incidere ...In realtà, è molto difficile poter elencare tutti i campanelli di allarme che avvisano che il burnout si avvicina, ma sappi che si tratta sempre di qualcosa che ti pone in posizione rinunciataria ...