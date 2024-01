Alla scoperta delle cucine dei conventi

Leggi tutta la notizia su linkiesta

(Di martedì 30 gennaio 2024) Centinaia die monasteri sono sparsi su tutto il territorio italiano, da Nord a Sud, vicino al mare o arrampicati sulle più alte montagne. Logico pensare che con la loro attività frati e monache nel corso dei secoli abbiano influenzato profondamente la cultura alimentare nel nostro Paese. Quando pensiamo alledei monaci, spesso immaginiamo frati gaudenti intenti a bere birra o, all’estremo opposto, asceti che non toccano cibo: la realtà è ben diversa. Tutti gli eccessi erano banditi. Inoltre, l’economia sulle risorse a disposizione e lo studio metodico di tecniche per la conservazione degli ingredienti portavano a evitare gli sprechi e davano la possibilità di destinare un surpluscarità verso i poveri e all’ospitalità dei pellegrini. I piatti così creati sono ancora parte della nostra gastronomia, ma non basta: ...