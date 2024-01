Alimenti | parte campagna frutta in guscio ' Dentro c' è l' Italia' con Italrugby testimonial

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di martedì 30 gennaio 2024) Roma, 30 gen. (Adnkronos) -ine sport, passa da questo binomio ladi promozione con la Nazionale di rugbyper i prodotti di questa filiera, promossa da Masaf, Ismea, in collaborazione con la Federazionena Rugby (Fir) e ministero per lo Sport e i Giovani. Unamirata a valorizzare quella che comunemente viene definitasecca: noci, nocciole, pistacchi, mandorle, carrube, castagne. “Con lainc'è l'” continua il nostro lavoro di squadra teso a rafforzare sia il legame tra una sana alimentazione e lo sport che lo stretto binomio esistente tra le nostre eccellenze e territori di origine – ha commentato il commissario straordinario Ismea Livio Proietti - Una buona educazione alimentare passa anche attraverso il consumo dellainche, grazie alla versatilità che la contraddistingue, ben si presta a coadiuvare l'alimentazione degli sportivi, oltre ad essere materia prima privilegiata nella raffinata arte pasticcera. Sono certo che campagne informative come questa ci permettono di esaltare le nostre eccellenze, dalla tavola allo sport”.