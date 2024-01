Alessandro Borghi sarà diretto da Alejandro Amenabar in The Captive | sulla vera storia di Miguel de Cervantes

(Di martedì 30 gennaio 2024) Ladelle origini dello scrittorederaccontata nel prossimo film diAmenábar, Thepresentata al mercato cinematografico europeo da Film Constellation.danel suo prossimo filmdelle origini dello scrittorede, The. Le riprese principali della pellicola (il cui titolo titolo originale è "El Cautivo") inizieranno ad aprile. Il film, come annunciato, è incentratodide, ...

Al via ad Agira il “Piano Italia a 1 Giga” finanziato con i fondi del PNRR. L’intervento di Open Fiber nel borgo in provincia di Enna prevede il cablaggio in modalità FTTH (Fiber To The Home, la fibra ...Non si tratta di un museo virtuale ma di un contenitore calato sul territorio dove la presenza dell’acqua dei fiumi Nera, Velino e del lago di Piediluco oltre che gli antichi borghi della Valnerina ..I numeri dell'attività svolta nel 2023 nei Comuni di Borghi, Roncofreddo, Savignano sul Rubicone e Sogliano al Rubicone ...