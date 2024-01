Alessandra Borgia | Cristina Vetrone e Eduarda Iscaro in “Belladdio” all’Auditorium di Bagnoli

Leggi tutta la notizia su 2anews

(Di martedì 30 gennaio 2024) ‘’ è il terzo appuntamento della rassegna musicale Base per Altezza in scena“Porta del Parco” di. “” è lo spettacolo del 1’ febbraio della rassegna Base per Altezza dedicato alla musica popolare italiana. Sul palco(recitante),(voce e organetto),(voce e fisarmonica). Testo di Anita Pesce.