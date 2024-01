Alain Delon | un tutore deciderà per lui I figli continuano a litigare

Leggi tutta la notizia su luce.lanazione

(Di martedì 30 gennaio 2024) Una misura ipotizzata, una decisione che aleggiava nell’aria, dopo le dichiarazioni rimbalzate sui media di tutto il mondo nei giorni scorsi, in cui si faceva riferimento alle drammatiche frasi dette al medico lo scorso luglio, in cu l’attore ammetteva di voler morire, che la sua vita “è finita”. Ora, 88 anni, è stato posto sotto tutela giudiziaria dalla magistratura francese, secondo quanto reso noto dalla tv BFM. Per l’anziano attore si tratta di una misura provvisoria, meno pesante della tutela vera e propria. In base a quanto deciso dal giudice, infatti,potrà continuare a compiere molti atti, ma non i più importanti, come la vendita di un bene immobile, ad esempio, che dovrà essere affidata invece a un terzo. La decisione: amministratore di sostegno perSecondo ...