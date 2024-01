Alain Delon posto sotto tutela giudiziaria | che significa | cosa non potrà più fare

(Di martedì 30 gennaio 2024), è statodalla magistratura, secondo quanto reso noto dai media francesi. Per il noto attore, colpito da un ictus nel 2019 e da un linfoma l’anno successivo, è stato nominato un amministratore di sostegno, dopo che gli accertamenti medici eseguiti lo scorso 13 gennaio, hanno evidenziato lo stato di deterioramento delle sue condizioni psico-fisiche. Si tratta di una misura provvisoria per il divo de “Il Gattopardo”. Leggi anche:vuole morire: quale grave malattia l’ha colpito. Una misura provvisoria, meno pesante della...

Tiene banco il caso dell’attore francese Non arrivano buone notizie per Alain Delon . L’attore, di 88 anni, stando a quanto reso noto dalla tv ... (361magazine)

Tiene banco il caso dell’attore francese Non arrivano buone notizie per Alain Delon . L’attore, di 88 anni, stando a quanto reso noto dalla tv ... (gossipitalia.news)

Parallelamente ad Alain Delon, che splendeva in ‘Delitto in pieno sole’ (regia di René Clement), Belmondo entra nel pantheon degli immortali con Jean-Luc Godard che lo vuole protagonista di ‘Fino ...Alain Delon è ancor al centro delle notizie, in seguito ai problemi di salute che hanno riguardato il famoso attore: per la stella del cinema arriva la tutela giudiziaria. In che cosa consiste la deci ...“Ciò consentirà a una terza persona di assistere il signor Alain Delon nelle sue cure mediche. Il giudice ha ritenuto necessario allontanare i figli di Delon dalla gestione delle cure mediche del ...