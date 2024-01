Al Parco Natura Viva si schiudono tre meravigliose testuggini stellari 

(Di martedì 30 gennaio 2024) AGI - Nascita unica aldi Bussolengo (Verona): sono venute alla luce 3“stellari” (Astrochelys radiata), una specie minacciata di estinzione secondo l'Unione Internazionale per la Conservazione della. Due si sono schiuse in incubatrice, mentre la terza - a sorpresa - è stata trovata a zampettare insieme ai genitori, già fuori dal guscio e dal nido preparato dalla mamma. “Quando si prelevano le uova dal terreno, con la massima attenzione a non farle rompere, può capitare di non vederne una”, spiega Carlo Benciolini, keeper della Casa dei Giganti aldi Bussolengo che ha seguito la nascita. “Ora è avvenuta la reunion. E nel giardino delle farfalle vivono insieme i 3 piccoli di quella che è considerata ...

SUD Pontino – E’ stato ufficialmente pubblicato il bando per la selezione di 52.236 operatori volontari da impiegare in progetti afferenti a ... (temporeale.info)

Difficile recarsi nel Sannio e non visitare il parco del Grassano , area naturalistica che si trova a San Salvatore Telesino, in Valle Telesina, ... (fremondoweb)

Domenica 4 febbraio con appuntamento alle ore 10,00, 32 associazioni e comitati protesteranno al moletto di Castel Gandolfo per la crisi idrica dell’area.Roma, 30 gennaio 2024 - Oltre trenta associazioni e comitati dei Castelli Romani si incontreranno domenica 4 febbraio alle ore 10 al Lago di Albano per una passeggiata di protesta contro l’immobilità ...E’ stato turista per qualche giorno ma potrebbe esserlo per tutta la vita. Julian Navas aveva deciso di compiere un lungo viaggio dalla Francia agli States per una sua grande passione: lo Spazio e tut ...