Ajax-Roma | Champions League femminile | streaming gratis | formazioni | pronostici

(Di martedì 30 gennaio 2024)è una partita del sesto turno dei gironi die si gioca martedì alle 21:00. Dove vederla,Nel momento in cui è stato sorteggiato il raggruppamento i tifosi dellaavrebbero messo la firma per essere alla sesta giornata ancora in corsa. Ed è così, visto le che le giallorosse che questa sera affrontano l’alla Cruijff Arena con una vittoria potrebbero andare avanti. Ma serve anche un altro risultato: il Psg deve strappare un risultato positivo sul campo del Bayern Monaco. E visto che tutte e quattro sono in corsa allora tutto può realmente succedere. Valentina Giacinti (Lapresse) – Aslive.itCerto, c’è amarezza dopo il pareggio di mercoledì scorso contro il Bayern Monaco arrivato ...

Le indicazioni per seguire in diretta tv la sfida tra Ajax e Roma, valevole per la fase a gironi di Champions League femminile ... (sportface)

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale di Ajax-Roma, Champions League femminile 2024 in DIRETTA, serve la vittoria e sperare nell ...Oggi, dalle 21.00, la Roma affronterà alla Johan Cruijff Arena di Amsterdam (Paesi Bassi) l’Ajax per il sesto e ultimo incontro del Gruppo C della fase a gironi della Champions League di calcio ...Alessandro Spugna (fresco di Panchina d’Oro) ha reso noto l’elenco delle convocate di per la sfida di Women’s Champions League contro l’Ajax. Latorre non è stata convocata, in quanto ceduta in ...