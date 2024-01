«Aiuto | un incendio» Chiama il 112 ma lo trovano con una mini serra di canapa in casa

Quando hanno sentito le urla d’aiuto non ci hanno pensato due volte ad affrontare il pericolo per mettere in salvo un intero condominio. Due carabinieri della Stazione di Villaricca sono intervenuti i ...Quando hanno sentito le urla d’aiuto non ci hanno pensato due volte ad affrontare il pericolo per mettere in salvo un intero condominio. Due carabinieri della Stazione di Villaricca sono intervenuti i ...Un appello urgente per sostenere la ripartenza dell'azienda agricola Juvenilia di Schio, colpita da un violento incendio venerdì scorso, 26 gennaio. Lo ha ...