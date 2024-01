Airbag killer | Toyota ritira migliaia di auto | “Hanno causato già 27 morti”

Allarme airbag killer per la Toyota. La casa automobilistica ritira migliaia di veicoli dal mercato per un difetto agli airbag Takata, che potrebbe «esplodere e sparare frammenti metallici taglienti» ...Japanese automaker Toyota has on Monday, urged the owners of 50,000 older U.S. vehicles to get immediate recall repairs because an airbag inflator could explode and potentially kill motorists.