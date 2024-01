Ai Stories | L’invenzione del Sencolflu

Leggi tutta la notizia su lortica

(Di martedì 30 gennaio 2024) No, non fu il motore a scoppio a cambiare la storia dell’umanità. Non fu il primo piede sulla Luna, non fu internet, non fu l’IPhone. Fudi una mente ordinaria che amava le stoffe, i colori e le belle giornate. Nessuno ricorda chi fu. Né quando avvenne. Se era donna, se era uomo. Se era un ragazzo o, forse, una bambina. Il foglio con la formula delfu recapitato ai cento maggiori gruppi chimici internazionali nel giro di pochi giorni. Era contenuto in una busta con un francobollo e nel XXI secolo a molti sembrò cosa bizzarra. Il 90% delle figure professionali che stavano dietro le scrivanie di quei grandi gruppi industriali la posò direttamente nel cestino della carta. Il 9% lasciò che si perdesse tra gli uffici. L’1%, il solo che l’aprì e ne seguì le istruzioni, trovandole ardite per quanto, ad una prima lettura, improponibili, ...