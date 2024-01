“Ai minimi storici” La famiglia reale furiosa con Harry per l’assenza da Londra nel momento del bisogno

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di martedì 30 gennaio 2024) Dopo la paura, il peggio sembra alle spalle per la Royal Family inglese. Kate Middleton è tornata a casa dopo quasi due settimane di ricovero alla London Clinic, dove è stata operata d’urgenza all’addome. Così come il principe Carlo, che ha affrontato un intervento già programmato da tempo alla prostata e ha poi riabbracciato i suoi cari tra le mura di Buckingham Palace. Tutto pare risolto, anche se sulle condizioni di salute della principessa Kate persiste qualche mistero, sul quale la stampa inglese continua a interrogarsi. Ma non passare inosservato è stato soprattutto l’atteggiamento del principe, che ha scatenato nuove polemiche. Stando a quanto riportato dai tabloid britannici, infatti,avrebbe inviato insieme alla moglie Meghan Markle soltanto un messaggio di sostegno a re Carlo. Poi il silenzio e nessuna visita in programma a ...