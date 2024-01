Ai domiciliari il ladro sorpreso in casa

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di martedì 30 gennaio 2024) Il fascio di luce della torcia del carabinieri, lo ha investito mentre cercava di nascondersi sul balcone di un appartamento che stava per svaligiare. Luigi Massa, 44 anni di Nichelino, provincia di Torino, ci ha pensato giusto un attimo, il tempo di capire che non aveva vie di fuga, poi si è arreso. I carabinieri della Tenenza di Mariano Comense, lo hanno arrestato sabato sera in via Carducci, sul terrazzo al primo piano di un condominio, dove aveva forzato le due porte finestre di una abitazione. All’arrivo dell’auto, si era rannicchiato dietro una parete del terrazzo, sperando di non essere visto, ma la luce della torcia lo ha investito in pieno, lasciandogli solo il tempo di capire che da lì non sarebbe potuto fuggire da nessuna parte. Dopo averlo fatto scendere con una scala, ammanettato, i militari, aiutati anche dalla pattuglia di Lurago d’Erba arrivata in supporto, hanno ...