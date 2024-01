Agricoltura | Trippella Philip Morris | Da accordo con Coldiretti interventi per sostenibilità filiera tabacchicola

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di martedì 30 gennaio 2024) Roma, 30 gen. (Adnkronos) - "Il risultato della ricerca illustrata oggi da Nomisma riguardo la transizione energetica inconferma quello che abbiamo visto con l'disiglato nel 2011 train cui abbiamo fissato vari punti strategici che vanno nella direzione di un miglioramento delladel comparto". Così Cesare, head of Leaf EuItalia, a margine dell'evento 'La transizione ecologica-energetica nel settore agroalimentare: strumenti, best practices, politiche a supporto', organizzato a Roma da Nomisma in collaborazione conItalia.elenca poi glipromossi grazie all'dicon: "Abbiamo eliminato i forni diesel e spinto verso la biomassa. Sostenuto progetti di riduzione dell'uso dell'acqua, dei fertilizzanti e degli agro-farmaci. Abbiamo investito tantissimo per la formazione. Uno dei progetti più importanti è il digital Farm, con il quale stiamo investendo sui giovani agricoltori, così da facilitare il passaggio generazionale per il futuro", ha spiegato. "Ci auguriamo che tutti questi progetti non vengano vanificati da indicazioni sbagliate provenienti da contesti internazionali, come la Conferenza delle Parti della Framework convention on tobacco control in programma a Panama nei prossimi giorni, le cui indicazioni sono spesso recepite dai legislatori. E' importante che le istituzioni, e in particolare il ministero dell', vigilino molto attentamente affinché i cambiamenti delle regole non facciano fallire tutti questi progetti che sono cruciali per tenere in piedi la”, ha concluso.