Agricoltura | Trippella Philip Morris | “Da accordo con Coldiretti interventi per sostenibilità filiera tabacchicola”

L'head of Leaf Eu Philip Morris Italia: "Istituzioni e ministero dell' Agricoltura vigilino affinché i cambiamenti delle regole non facciano fallire ... (sbircialanotizia)

L'head of Leaf Eu Philip Morris Italia: "Istituzioni e ministero dell' Agricoltura vigilino affinché i cambiamenti delle regole non facciano fallire ... (sbircialanotizia)

Trippella elenca poi gli interventi promossi grazie all'accordo ...E' importante che le istituzioni, e in particolare il ministero dell’Agricoltura, vigilino molto attentamente affinché i cambiamenti ...Gli obiettivi delineati dall’Unione europea nel Green Deal verso la transizione ecologica e il raggiungimento della neutralità climatica al 2050 richiedono sforzi e impegni che passano dalle imprese a ...Nomisma: tra gli strumenti per accelerare la transizione eco-energetica gli accordi di filiera e gli investimenti in strumenti tecnologici e digitali ritenuti fondamentali per rendere le imprese non s ...