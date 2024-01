Agricoltura | Picierno S&D | “Ogni partnership per sostenere le filiere sia sostenuta”

(Di martedì 30 gennaio 2024) Il vicepresidente del Parlamento europeo: "Rispondere con proposte di sostegno per il settore e non condannare prima di capire le ragioni delle proteste" "Difendere l'nel nostro Paese significa difendere il made in Italy e anche le nostre tradizioni secolari. Esperienze come l'accordo di filiera fra Coldiretti e Philip Morris devono essere prese da esempio

Il vicepresidente del Parlamento europeo: "Rispondere con proposte di sostegno per il settore e non condannare prima di capire le ragioni delle ... (sbircialanotizia)

Così Pina Picierno, vicepresidente del Parlamento europeo ...sostegno per il settore e di non condannare prima di capire le ragioni delle proteste. Dall'agricoltura dipende la nostra esistenza e ...Gli obiettivi delineati dall’Unione europea nel Green Deal verso la transizione ecologica e il raggiungimento della neutralità climatica al 2050 richiedono sforzi e impegni che passano dalle imprese a ...Nomisma: tra gli strumenti per accelerare la transizione eco-energetica gli accordi di filiera e gli investimenti in strumenti tecnologici e digitali ritenuti fondamentali per rendere le imprese non s ...