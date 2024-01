Agricoltura | Masiello Ont | “Da accordi filiera durabilità e certezza per transizione”

(Di martedì 30 gennaio 2024) Alla conferenza delle parti sul tabacco di Panama 'inviare una delegazione che comprenda il ministero dell’per far valere le ragioni di questa coltivazione' "Glidi, come quello sottoscritto da Philip Morris e Coldiretti per latabacchicola, sono fondamentali. Questo accordo, in particolare, credo sia stato un elemento fondamentale per evitare la

Roma, 30 gen. (Adnkronos) – “Gli accordi di filiera, come quello sottoscritto da Philip Morris e Coldiretti per la filiera tabacchicola, sono fondamentali. Questo accordo, in particolare, credo sia st ...Gli obiettivi delineati dall’Unione europea nel Green Deal verso la transizione ecologica e il raggiungimento della neutralità climatica al 2050 richiedono sforzi e impegni che passano dalle imprese a ...Nomisma: tra gli strumenti per accelerare la transizione eco-energetica gli accordi di filiera e gli investimenti in strumenti tecnologici e digitali ritenuti fondamentali per rendere le imprese non s ...