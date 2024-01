Agricoltura - De Carlo (Fdi) : “Sostenibilità sia anche sociale ed economica” Pubblicato il 30 Gennaio, 2024 (Adnkronos) – "Noi crediamo in un approccio diverso che non è di quelli che abdicano e smettono di produrre per non ... ()

Agricoltura - De Carlo (Fdi) : “Sostenibilità sia anche sociale ed economica” (Adnkronos) – “Noi crediamo in un approccio diverso che non è di quelli che abdicano e smettono di produrre per non inquinare ma di coloro che ... ()

Agricoltura - De Carlo (Fdi) : “Sostenibilità sia anche sociale ed economica” Roma, 30 gen. (Adnkronos) – “Noi crediamo in un approccio diverso che non è di quelli che abdicano e smettono di produrre per non inquinare ma di ... (calcioweb.eu)