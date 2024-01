Agente Oosterwolde | “Andrebbe di corsa al Napoli per tre ragioni”

"Il Napoli ha proposto il rinnovo a Kvaratskhelia: cifra che non soddisfa l’entourage del georgiano". Così scrive il portale Calciomercato.it, che parla di una 'Richiesta molto alta' da parte ...L'agente di Oosterwolde del Fenerbahce ha parlato del possibile interessamento del Napoli di De Laurentiis per il suo assistito.Calciomercato Napoli - Ertem Sener, giornalista turco e commentatore tv della Super Lig, ha raccontato dell'interesse del Napoli per il difensore Jayden Quinn Oosterwolde, 22enne classe 2001 del Fener ...