Affari Tuoi | attende 50 puntate e finisce in disgrazia | choc per Francesca | come si fa fuori da sola

(Di martedì 30 gennaio 2024) Una puntata sciagurata, per, quella diin onda su Rai 1 nella serata di lunedì 29 gennaio e, ovviamente, condotta da Amadeus. Siamo nello studio del gioco dei pacchi, un gioco di fortuna e strategia, un fenomeno che sera dopo sera attiraun magnete milioni di telespettatori. E la sorte, dopo una lunghissima attesa - durata 48- premia, vulcanica concorrente in rappresentanza del Molise. Ad accompagnarla nell'avventura, il marito Marcello. Maavrete capito, l'avventura è finita malissimo. Già dagli inizi si mette male:fa un lungo panegirico sulla "palla fortunata" che porta con sé e che, in teoria, dovrebbe portarle buona sorte. E subito dopo apre il pacco da 300mila euro, vanificando uno ...