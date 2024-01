Aeroporti | Sacbo | ' apre il tratto nord-est dell' anello ciclopedonale Orio al Serio'

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di martedì 30 gennaio 2024) Milano, 30 gen. (Adnkronos) - Il presidente di, Giovanni Sanga, ha annunciato l'avvenuta apertura del nuovodi, realizzato nell'area-est del perimetro aeroportuale. La nuova bretella si snoda per una lunghezza di 1.800 metri, dalla nuova rotatoria sulla via Paderno di Seriate fino all'altezza del sentiero di avvicinamentoa testata 28 in congiunzione con la ciclovia del Parco del. Nel corso di una conferenza stampa, è stato illustrato lo stato di progettazione'ulterioreche sarà realizzato dalla rotatoria sulla via Paderno di Seriate fino alla via Cavour in Comune dial, in corrispondenza'aeroclub Taramelli, consentendo la connessione con le ciclovie esistenti nei comuni di Seriate eal. I lavori'ulteriore, per una lunghezza di 1.200 metri, sono previsti entro il 2024. L'sarà esteso all'asse di penetrazione viaria da est all'aeroporto, lungo la via Matteotti nel comune di Grassobbio, nel quadro degli interventi previsti dal nuovo piano di sviluppo aeroportuale.ha inoltre cofinanziato il progetto 'My Castle Street', sviluppato dai comuni di Bagnatica, Calcinate, Cavernago e Costa di Mezzate, con il supporto di Regione Lombardia e Provincia di Bergamo, ispirato alla proposta di creare un 'percorso dolce' di collegamento tra i castelli di Malpaga, di Cavernago e di Costa di Mezzate. Sia l'aeroportuale che il progetto 'My Castle Street' si integrano con la ciclovia Bergamo-Brescia e la costituendaMuoviMi di collegamento tra la città di Munchen di Baviera e la città di Milano. In occasionea conferenza stampa è stata infine annunciata la manifestazione ciclistica con biciclette gravel che si svolgerà sabato 17 febbraio e domenica 18 febbraio, promossa nell'ambitoe iniziative del salone Agritravel Expo, in programma alla Fiera di Bergamo.