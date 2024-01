Adrian Appiolaza è il nuovo Direttore Creativo di Moschino

Leggi tutta la notizia su panorama

(Di martedì 30 gennaio 2024) Dopo dieci anni passati al fianco di J.W. Anderson come Design Director per il prêt-à-porter di Loewe, l’argentinoapproda alla direzione creativa del marchio fondato da Francovanta un bagaglio di esperienze da sogno per ogni aspirante designer: ha lavorato due anni al fianco di Clare Waight Keller per Chloé, prima ancora altri due anni per Louis Vuitton sotto la direzione di Marc Jacobs e infine quattro anni sotto Miuccia Prada da Miu Miu nel 2006. Così Massimo Ferretti, Presidente Esecutivo di Aeffe S.p.A., commenta l’arrivo del: «Siamo felici e onorati di dare il benvenuto nella famiglia Aeffe ad. Con il suo arrivo inporta con ...