Adrian Appiolaza è il nuovo direttore creativo di Moschino

(Di martedì 30 gennaio 2024)ha nominato un, è, poco più che cinquantunenne, argentino, nato a Buenos Aires, da Parigi trasferitosi a Milano per raggiungere la maison e preparare la sua prima collezione che debutterà in passerella il prossimo 22 febbraio, alle 18 al Museo della Permanente, durante la Milan Fashion Week.succede allo stilista italiano Davide Renne, scomparso lo scorso novembre, solo dieci giorni dopo aver assunto l'incarico di. Massimo Ferretti, presidente esecutivo del Gruppo Aeffe, che detiene la proprietà di, ha dichiarato in un comunicato: «porta con sé un bagaglio unico di esperienza, creatività e conoscenza della ...

Adrian Appiolaza, classe 1972, nato a Buenos Aires, è il nuovo direttore creativo di Moschino. Nel suo curriculum dieci anni in qualità di ready to ...Il designer argentino approda alla guida della storica griffe italiana, “pronto a portare il brand in una nuova ...Moschino ha annunciato la nomina di Adrian Appiolaza come nuovo Direttore Creativo. Una decade come Women’s Ready-to-Wear Design Director da Loewe al fianco di J.W. Anderson, e ancora prima, nello ste ...