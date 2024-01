Adios | la recensione | un teso thriller all' insegna della vendetta

Leggi tutta la notizia su movieplayer

(Di martedì 30 gennaio 2024) Ladi, film dove un padre invischiato in ambienti criminali intende scoprire chi abbia provocato la morte dell'amata figlioletta; ad aiutarlo una poliziotta integerrima. Su Rai4 e RaiPlay. Juan è un piccolo truffatore che ha finalmente ottenuto la libertà vigilata, speranzoso così di poter trascorrere del tempo insieme alla compagna e alla figlia ancora bambina. Mentre alcuni suoi compagnimalavita lo spingono a ritornare nel giro, trovandosi contro al suo netto rifiuto, una sera si trova al volantesua auto quando un'altra macchina provoca un drammatico incidente stradale, nel quale ad avere la peggio è proprio la piccola, morta sul colpo a soltanto poche ore dalla sua festa per la comunione. Come vi raccontiamo nelladi, da quel momento ...