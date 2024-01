Addio Fonsino | lo spirito buono della Monteforte di un tempo

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di martedì 30 gennaio 2024)di lettura: 2 minutiLa comunità diIrpino piange la scomparsa di un illustre cittadino, Alfonso De Falco. Lo ricorda commosso il sindaco Costantino Giordano: “Ci ha lasciati Alfonso De Falco, per tutti coloro che lo conoscevano “”, amico di tante generazioni disi. Persona genuina e sempre pronta a regalare un sorriso, gioviale edi cuore,lascia in noi tutti un grande vuoto. Tante volte avevo avuto l’onore e il piacere di condividere il piacere di una chiacchierata con lui davanti a un’aranciata nel bar del caro amico e compianto Riccardo Grieco, anch’egli figura storia e intramontabile di unache purtroppo non c’è più. A “” lego tantissimi ricordi d’infanzia e una gioventù trascorsa ...