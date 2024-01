Addio a Sandra Milo | la camera ardente in Campidoglio | rose bianche per la diva assieme a una Madonnina e l’immagine di Padre Pio

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di martedì 30 gennaio 2024) Roma, 30 gennaio 2024 – Mezz’ora di ritardo. Un’attesa inusuale per una cerimonia di ultimo saluto ma non per una grandee, anche oggi, sul suo ultimo palcoscenico, c’è stata quell’aspettativa che si deve alle protagoniste. La salma di, scomparsa ieri a Roma all'età di 90 anni, è arrivata stamattina poco dopo le 10.30, e non alle 10 come annunciato, nellaallestita per lei in, che rimarrà aperta fino a questa sera alle 19. Ad accompagnare il feretro, arrivato irritualmente con mezz'ora di ritardo, circondato di, ci sono i tre figli Debora Ergas, Ciro e Azzurra De Lollis, accolti dall'assessore alla Cultura del Comune di Roma, Miguel Gotor. Accanto alla sua foto, che la ritrae bellissima e ...