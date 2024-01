Acireale | il vescovo Raspanti dialoga con i parlamentari su democrazia | Costituzione e partiti

(Di martedì 30 gennaio 2024) Pubblicato il 30 Gennaio, 2024 “La partecipazione dei cittadini tra passato, presente e futuro”. Aias– Sabato 3 febbraio, ore 10.30 La diocesi di, guidata dalAntonino, così come da diversi anni, organizza incontri culturali attraverso riflessioni e strumenti rivolti alla crescita e alla formazione della società. Sabato 3 febbraio, alle ore 10.30 adnella sala Convegni AIAS, in via Lazzaretto 65, avrà luogo un incontro su “: la partecipazione dei cittadini tra passato, presente e futuro”. Ilacese dialogherà con alcuni deputati e l’evento sarà moderato dal giornalista Salvo Fallica. Il programma: Saluti: Nicola D’Agostino Introduce: ...

Giovedì 25 gennaio, all’età di 87 anni, è morto mons. Alfio Scuto, canonico del Capitolo Cattedrale. Lo rende noto un comunicato dell'arcidiocesi di Acireale annunciando anche che la camera ardente è ...Domani, giovedì 25 gennaio, si terrà al santuario del Sacratissimo Cuore di Gesù in Acireale la festa di San Francesco di Sales, organizzata dall’Ufficio diocesano per le comunicazioni sociali, in col ...A 11 anni entrò a far parte dell’Ordine dei frati minori nel convento di San Biagio ad Acireale. Completò i suoi studi a Roma ...la mattonella con il nome del Pontefice è stata benedetta dal vescovo ...