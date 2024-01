Accoglienza ed emergenza | Tanti amministratori locali si voltano dall’altra parte

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di martedì 30 gennaio 2024) In provincia di Lecco sono sbarcati quasi mille profughi in tutto il corso del 2023. La maggiorha fatto perdere le proprie tracce dopo qualche tempo. Dalla prefettura hanno infatti adottato 613 provvedimenti di revoca di, "in gran, 517, dovuti a casi di allontanamento dai centri", spiegano dal palazzo dell’Ufficio territoriale del Governo di corso Promessi sposi, confermando che i migranti non vogliono fermarsi in Italia, ma raggiungere il resto d’Europa. In 76 invece hanno dovuto traslocare e lasciare i centri diin cui erano stati ospitati perché sarebbero stati in grado di mantenersi da soli. Nessuno provvedimento di revoca è stato impugnato, tranne uno in autotutela. Attualmente sono poco più di 600 i richiedenti protezione internazionale ospiti nelle varie strutture ...