A Roma c’è il Giardino delle Cascate | un’oasi di pace nel quartiere Eur

Leggi tutta la notizia su funweek

(Di martedì 30 gennaio 2024)non è soltanto monumenti e negozi, in alcuni quartieri è possibile allontanarsi un po’ dalla routine e gustare un po’ di relax e tranquillità in luoghi caratteristici come ilall’Eur: giochi d’acqua, salti e getti che cambiano colore, ecco cosa si nasconde da quelle parti., dettagli e curiosità sul posto magico La realizzazione delrisale al 1961 ed è stato progettato dall’architetto Raffaele De Vico. Per molto tempo fu usato come set cinematografico, a maggio del 2017, invece, è stato ristrutturato e riaperto al pubblico. LEGGI ANCHE —...