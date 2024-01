A Roma 5° summit ECAM | salute e investimenti sfide cruciali per Africa

(Di martedì 30 gennaio 2024)(ITALPRESS) – Il ruolo cruciale dellae degliper creare le basi per un futuro migliore per l’. E’ il tema del 5°(European Corporate Council onand Middle East), ideato e presieduto da Kamel Ghribi, presidente di GKSD Investment Holding Group e vicepresidente del Gruppo San Donato, e organizzato aalla presenza del ministro per le Riforme, Elisabetta Casellati, della vicepresidente del Senato, Licia Ronzulli, e del rappresentante speciale dell’UE per la regione del Golfo, Luigi Di Maio.L’obiettivo delè “realizzare qualcosa di concreto insieme. Crediamo nella cooperazione e nella concretezza: facciamo quello che diciamo e diciamo quello che facciamo”, ha detto Ghribi, ...

Per sostituire Garcia sulla panchina del Napoli, De Laurentiis punta su Tudor: domani previsto un incontro tra le parti per trovare ... (napolipiu)

Roma - Al via la V edizione di Ecam , European Corporate Council on Africa and Middle East, che si è tenuta a margine della conferenza ... (ilgiornaleditalia)

Roma (ITALPRESS) – Al via la V edizione di Ecam , European Corporate Council on Africa and Middle East, che si è tenuta a margine della conferenza ... (ildenaro)

Roma, 30 gen. (askanews) - Il presidente di Assonautica Italiana ...Costiera Ammiraglio Nicola Carlone.Obiettivo dell'incontro condividere i contenuti del 3 Summit Nazionale sull'Economia del Mare ...ROMA (ITALPRESS) -"L'Africa è un Paese con il 70% della popolazione Under 30" ma "non è più quello di 10 anni fa": bisogna "prepararsi ai prossimi trent ...ROMA (ITALPRESS) – Al via la V edizione di ECAM, European Corporate Council on Africa and Middle East, che si è tenuta a margine della conferenza Italia-Africa. Ideato e presieduto da Kamel Ghribi, vi ...