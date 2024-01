A cena con Verdini e Pileri? Vogliono screditarmi

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 30 gennaio 2024) Il quotidiano ‘Domani’ racconta di cene in un ristorante di Arrone della governatrice umbra Donatella Tesei con Tommasoe Fabio. I due sono al centro di un’indagine su alcuni bandi di gara da decine di milioni di euro per lavori effettuati da Anas anche in Umbria. In particolare sono indagati con l’accusa di aver sfruttato le proprie conoscenze in politica per ottenere informazioni sui bandi dai dirigenti di Anas (in cambio di favori e promozioni) e passarle ad alcuni clienti dello loro società Inver in modo da favorirli, in cambio di denaro. Ma la governatrice smentisce: "In merito ad alcune infondate e non veritiere ricostruzioni giornalistiche è bene fare delle precisazioni in nome della verità dei fatti ed al fine di evitare ulteriori lesive strumentalizzazioni politiche – scrive -. Non voglio entrare nel merito di fatti specifici, ...