A Bologna riparte MIA – Musica Insieme in Ateneo con un’interpretazione memorabile

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di martedì 30 gennaio 2024) È partita il 24 gennaio la ventiseiesima edizione di MIA –in, la rassegna concertistica promossa dall’Associazionecon l’Università di. Da più di cinque lustri essa avvicina gli studenti universitari alla ‘classica’, fa apprezzare un generele che non sempre i giovani incontrano sul loro cammino. Da un lato si punta a formare nuovi ascoltatori – lo sottolinea la benemerita presidente, Alessandra Scardovi –, dall’altro, a presentare interpreti di grande levatura, anch’essi giovani o giovanissimi ma già in carriera, e vincitori di concorsi importanti. Non solo. I concerti sono preceduti da brevi cenni introduttivi di studenti iscritti ai corsi universitari di, per i quali è previsto un apposito ...