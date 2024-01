76 kg di tabacchi rubati sequestrati in una tabaccheria di Montevarchi

Leggi tutta la notizia su lortica

(Di martedì 30 gennaio 2024) La Guardia di Finanza della compagnia di San Giovanni ha condotto un’operazione di controllo che ha portato al sequestro di 76 kg dilavorati nazionali in un negozio di. L’inchiesta ha rivelato che la merce era oggetto di tre furti perpetrati in altrettante tabaccherie delle province di Pisa e Lucca. I, in vendita nelladi, non erano stati acquisiti attraverso i regolari canali commerciali, come attestato da un’attenta verifica condotta dalle autorità finanziarie. Di conseguenza, sono scattate attività di accertamento, svolte con la collaborazione del personale dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, mediante la scansione del codice univoco presente sui generi di monopolio. Irinvenuti sono stati identificati come ...