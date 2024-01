“65mila gravidanze legate a stupro dopo il divieto d’aborto negli Usa” | la stima dell’ONG

Leggi tutta la notizia su news.robadadonne

(Di martedì 30 gennaio 2024) Quasiassociate a stupriStati USA che hanno tolto il diritto all’aborto. È quanto emerge dalla ricerca condotta daPlanned Parenthood of Montana, una ONG americana pro-aborto, che ha rilevato l’impressionante numero diseguite a violenze sessuali nel periodo compreso tra luglio 2022- quando la Corte Suprema del Paese ha abrogato la legge allora in vigore sull’interruzione volontaria di gravidanza, la Roe v Wade del 1973, consentendo agli Stati l’autonomia di decidere se lasciare l’aborto legale o meno – e il gennaio 2024. Praticamente nessuna dellecitate nello studio sarebbero state interrotte con un aborto legaleStati non abortisti – 14 finora -, anche in quelli la cui legislazione prevede eccezioni nei casi di ...