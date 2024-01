30 gennaio 2016 | l’ultima partita di German Denis con l’Atalanta

Leggi tutta la notizia su calcionews24

(Di martedì 30 gennaio 2024) L’addio tanto toccante quanto commovente dial: ultimo goal, saluti, pianti e una storia rimasta indelebile 153 presenze, 56 goal, fino al 2021 è stato il miglior bomber straniero della storia delBergamasca Calcio, e soprattutto l’idolo di chi dieci anni fa cresceva a pane, polenta, Dea e il poster in camera di un giocatore molto particolare. Tempi in cui se da altre parti nelle bancarelle nei pressi dello stadio si prendeva il numero “9”, a Bergamo invece le cifre che dominavano erano all’insegna del “19”, onnipresente sulle schiene dei tifosi nerazzurri. In poche parole?Gustavo. 30si appresta ad affrontare il Sassuolo in casa:...