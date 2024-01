30 gennaio 1994 | il Milan batte di misura l’Atalanta nella quarta giornata di ritorno della Serie A

(Di martedì 30 gennaio 2024) Le emozionidiA Domenica 30si è disputata ladidel campionato diA. L’Inter pareggio 3 a 3 contro il Cagliari. Finirono col segno x anche le sfide tra Roma e Napoli e Torino ed Udinese. La Juventus vinse, in casa, contro il Foggia per 2 a 0 grazie alle reti di Ravanelli e Roberto Baggio. 4 a 2 tra Lazio e Cremonese con Cravero, Casiraghi e Signori (doppietta) che misero il loro nome nel tabellino. Un’altra partita ricca di sfide fu quella tra Piacenza e Reggiana. Il derby emiliano lo vinsero i biancorossi. Il Parma, invece, conquistò un successo importante contro il Grifone grazie alla doppietta di ...

La valletta della prima edizione de “La ruota della fortuna” con Mike Buongiorno, nel 1989, fu proprio la giovane, che scomparve nel nulla a New ... (repubblica)

Una delle date che resteranno per sempre impresse nella memoria politica dell'Italia è il 26 gennaio 1994 , giorno in cui con un discorso che ha ... (panorama)

Forza Italia compie 30 anni . Il 26 gennaio 1994 Silvio Berlusconi annunciava la sua discesa in campo con un VIDEO iconico: "L' Italia è il Paese che ... (ilgiornaleditalia)

Nata a Buenos Aires il 27 gennaio 1994 da madre spagnola e padre argentino, Georgina è una modella, influencer e imprenditrice con passaporto spagnolo. E' protagonista del documentario Netflix 'I am ...REGGIO EMILIA – Oggi ricorre il 30° anniversario della morte del pedagogista e psicologo reggiano Loris Malaguzzi, il cui metodo educativo è diventato celebre nel mondo. La più grande eredità dell’ide ...Ecco cosa ci riserva l'episodio di Beautiful in onda domani su Canale 5: la soap americana va in onda dal lunedì al sabato nel daytime del pomeriggio ...