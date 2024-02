30 gennaio 1994 | il Milan batte di misura l’Atalanta nella quarta giornata di ritorno della Serie A

Il 28 gennaio 1994 gli inviati della sede Rai di Trieste Marco Luchetta, Alessandro Saša Ota e Dario D’Angelo morirono per l'esplosione di una granata. Il discorso pronunciato alla commemorazione ...Tutto su Adam Masina, esterno marocchino di proprietà dell’Udinese, che arriverà al Torino in prestito dai friulani ...Ecco cosa ci riserva l'episodio di Beautiful in onda domani su Canale 5: la soap americana va in onda dal lunedì al sabato nel daytime del pomeriggio ...Su iniziativa dell'ambasciata d'Italia in Sarajevo, si è svolto a Mostar un evento per onorare la memoria del giornalista Marco Luchetta e dei due operatori Dario D'Angelo e Alessandro Saša Ota, della ...Nata a Buenos Aires il 27 gennaio 1994 da madre spagnola e padre argentino, Georgina è una modella, influencer e imprenditrice con passaporto spagnolo. E' protagonista del documentario Netflix 'I am ...