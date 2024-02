30 gennaio 1980 | l’esordio con la maglia dell’Inter di Giuseppe Bergomi VIDEO

(Di martedì 30 gennaio 2024) 30diIl 30del, fa il suo esordio con la. È una data importante per i tifosi nerazzurri. Nei quarti di finale della Coppa Italia, il club lombardo pareggiò 0 a 0 con la Juventus. Questo risultato costò al Biscione l’eliminazione dal trofeo nazionale. Al 63?, però, al posto di Canuti entra il giovane difensore che debuttò ad appena sedici anni. Lo “Zio” soprannome che poi si porterà per il resto della carriera esordì poi in Serie A nella stagione successiva. È stata una bandiera del Biscione ed i numeri lo dimostrano: 756 presenze di cui 519 nel massimo campionato italiano. 44 anni fa, un giorno come tanti ma non ...

Il 30 gennaio 1980 è una data storica per l’Inter, che vedeva esordire in prima squadra uno dei calciatori più influenti: l’aneddoto Il sito ufficiale della Lega Serie A racconta un aneddoto sull’Inte ...È stata intensa e molto significativa, questa mattina, in viale Garibaldi a Mestre, dove risiedeva, la commemorazione dell’assassinio del vicedirettore del Petrolchimico, Sergio Gori, compiuto dalle ...Il Nuovo Terraglio, tutti i giorni news di attualità, cultura, arte, cronaca, politica, economia, sport e ultime notizie dal mondo.E’ stata intensa e molto significativa, questa mattina, in viale Garibaldi a Mestre, dove risiedeva, la commemorazione dell’assassinio del vicedirettore del Petrolchimico, Sergio Gori, compiuto dalle ...Nato nel Montana, e continuamente in movimento per via del lavoro del padre, David Lynch porta la sua esperienza di americano del Midwest costantemente nei suoi film. Regista surrealista e onirico com ...